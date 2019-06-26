去年市長選舉前的「Wecare高雄」決定號召30萬市民發動罷免韓國瑜；前總統陳水扁今在「新勇哥物語」發文表示「不以為然」；他說，民選公職做不好，下次不要選他就是了。選輸的一方如果可以這樣罷來罷去，「冤冤相罷」何時了？ ！

陳水扁說，韓國瑜市長上任後首次參加應屆畢業生市長獎與模範生合影活動，先後遭中山國中畢業生伸食指嗆“你要去選總統這件事情，實在是太可笑了”，鳳山商工畢業生穿“溜之大吉”T卹、雄中畢業生穿民進黨立委競選T卹，及拿“為什麼愛說謊”心理學著作合影嗆聲或突襲。這是全國歷任市長參加類似頒獎合影活動第一次發生。姑不論有多元的不同聲音是民主常態，也是台灣教導慎思明辨教育的成功，年紀輕輕就有自己的獨立思考。

他說，韓市長吃碗內看碗外，市長位子才坐半年就要中途落跑競逐總統的選舉後遺症。

他指出，市長親自頒發市長獎，並與學生家長合影，以資獎勵，是從阿扁市長時代開始。緣自三級貧戶出身的阿扁在56年前國小畢業時，從縣長胡龍寶手中拿到縣長獎，這對窮困小孩的來說是很大激勵，也因此更加奮發向上，才在擔任台北市長時下定決心要親自頒發市長獎，讓年輕學生獲得實質的鼓勵。

他強調，市長獎不只頒給應屆畢業生每班第一名、 也對在學期間表現傑出之畢業生，不管體育、技能、藝能、科學或創作、社團活動、社會或學校服務學習、敬師孝親、助人義行都能夠拿到市長獎。馬英九的大女兒馬唯中就是語文能力表現優異獲獎；還有掃廁所掃得特別乾淨的也獲獎。很欣慰後來的馬市長、郝市長、柯市長，甚至朱市長、侯市長、賴市長、韓市長⋯大家都比照辦理。

阿扁表示，至於高雄非韓市民迫不急待地連署提案要罷免韓國瑜市長，阿扁深不以為然。民選公職做不好，下次不要選他就是了。阿扁2000年就任總統才5個月，因為停建核四爭議，藍委就要提案罷免正副總統。選輸的一方如果可以這樣罷來罷去，「冤冤相罷」何時了？ ！

(中時 )