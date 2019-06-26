捍衛戰士2官方宣傳片

經過數十年的來來回回，電影《捍衛戰士》(Top Gun)續集終於在2015年正式確認拍攝。這部被影迷們期待已久的熱片影片續集計畫幾經波折後終於落定，它即將在一年後與影迷們正式見面，續集名稱暫訂為《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun：Maverick)。

據《航空迷俱樂部》報導，1986年首映的捍衛戰士最大特色由湯姆．克魯斯駕駛F-14雄貓(Tomcat)戰機，F-14是當時美國海軍的艦載戰鬥機主力，電影一推出立即成為大熱門，甚至影響了美國防部的軍人召募計劃，海軍航空兵的報考人數大爆棚。

電影內容許多人都很熟悉，湯姆．克魯斯主演一位代號「獨行俠」(Maverick)的F-14戰機飛行員，他自大但才華揚溢，被徵召成為少數接受捍衛戰士(Topgun)訓的美國海軍飛行員之一。劇中人物還包括安東尼愛德華茲飾演的副駕駛(代號：鵝)與另一位很有才華、由方．基墨飾演的飛行員(代號：冰人)，他們在捍衛戰士學校內受訓與出任務時發生許多浪漫又令人激奮的故事。

湯姆克魯斯為捍衛戰士續集在推特上發了一張照片，引起影迷們熱列議論。（圖／推特@TomCruise)

報導說，捍衛戰士續集預訂在2019年夏季正式開拍，它將重現第一部電影的驚險刺激，同時展現在新的時代引進一批新進好手。導演科辛斯基(Joseph Kosinski)在2017年曾表示，續集將演繹過去30多年來美軍參與全球軍事衝突與訓練方式的演變。現在海軍與1986年的情況截然不同，當時正是美軍有十幾二十年沒有參戰，因此電影的基調和演員的表現都會有很大的不同。這段期間海軍打了20多年的仗，現在已經是一個完全不同的世界，續集必須反映這個現實。

上個月演員之一的哈姆(Jon Hamm)看過續集的部份片斷之後表示：「下巴都掉到地上了」，其中包括在F/A-18超級大黃蜂艙內的鏡頭，「簡直是太酷了！」

報導指出，2019年2月14日軍方已將一架編號159631的F-14A戰機吊上位於聖地牙哥的羅斯福號航空母艦上供電影拍攝用。除了這架F-14之外，續集可能會展出海軍的新型F-35C閃電II聯合攻擊戰鬥機，以及舊款的波音F / A-18E / F超級大黃蜂。

去年曾宣布電影將在7月12日發行，但後來延期一年，現在派拉蒙公司宣布新的發行日期為2020年6月26日。

此外，報導說，湯姆．克魯斯在續集中會有一架很特別的彩繪F / A-18F超級大黃蜂，也會有部像首集一樣的新摩托車。

(中時電子報)