昨日Lamigo桃猿拋彩帶封王後，今日對戰統一獅毫不鬆懈，為了下半季做準備，主力球員依然奮勇上陣。朱育賢敲出本季第20轟，追平中職本土選手半季最多轟紀錄；8局下廖建富的3分炮一棒逆轉，終場桃猿以7比4擊敗統一獅，拿下9連勝、對戰獅隊7連勝，而獅隊則是吞下近期7連敗。

統一獅派出老將潘威倫掛帥先發，主投6局僅被敲5支安打、失2分，雖然被朱育賢4局上半敲出一發陽春炮，不過在6局下半，隊友蘇智傑面對桃猿中繼投手賴智垣，敲出右外野方向陽春全壘打，同時也是統一獅隊史第2000轟，為中職球隊最高紀錄，潘威倫退場時統一獅以3比2領先桃猿。

不過8局上半桃猿「強打少年」廖健富，敲出生涯首支代打全壘打，帶有3分打點，一棒將比數逆轉成5比3。雖然8局下半統一獅因對手失誤而追回1分，不過9局上半桃猿再有一波攻勢，陳晨威趁外野手失誤攻佔上三壘，余德龍獲保送後，柏納帝那的高飛犧牲打帶有1分打點，接著許禹壕、朱育賢連續安打再添1分，終場桃猿就以7比4帶走勝利。

而今日敲出本季第20轟的朱育賢，追平高國輝在2015年下半季，所締造的本土選手半季20支全壘打紀錄，而中職紀錄則為1996年下半季，時報鷹洋將丹尼歐所寫下的21轟。上半季結束前，桃猿還有3場比賽皆對戰富邦悍將，朱育賢很有可能改寫中職紀錄。

(中時電子報)