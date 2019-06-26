遠東SOGO忠孝館昨（25日）起至7月2日首度舉辦「開架美妝博覽會」，匯集KOSE、MAYBELLINE、visee、SHISEIDO東京櫃（ANESSA）、韓國think natural、1028、L’OREAL Professional、Biore、TT波特嫚等50個人氣開架美妝保養品牌，還包括首次參與的妮維雅，現場商品全面1折起。
同時，還舉辦聯合休閒特賣會，網羅BURTON、UNDER ARMOUR、URBAN RESEARCH、DOUGHNUT等運動及生活風格品牌全面5折起，其中，New Balance優惠是台北獨家，28日前、7月1日、2日持HAPPY GO卡單日累積消費滿千元，可兌換指定限量好禮。
即日起至7月3日8／9F改裝出清，各式居家好物出清價下殺3折起，期間於8／9F單日累積消費滿5000元，可憑HAPPY GO卡及銷貨明細過卡參加抽獎，有機會抽歌林隨行杯多功能食物調理機、TATUNG大同6L電烤箱等好禮。
(中時 )
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