SOGO忠孝館逸萱秀亮澤去毛燥瞬效CC基底修護凝露250ml，原價259元、特價65元，限量50組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館韓國think nature植萃精油沐浴精100ml，共7款，原價199元 特價19元。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館昨（25日）起至7月2日首度舉辦「開架美妝博覽會」，匯集KOSE、MAYBELLINE、visee、SHISEIDO東京櫃（ANESSA）、韓國think natural、1028、L’OREAL Professional、Biore、TT波特嫚等50個人氣開架美妝保養品牌，還包括首次參與的妮維雅，現場商品全面1折起。

同時，還舉辦聯合休閒特賣會，網羅BURTON、UNDER ARMOUR、URBAN RESEARCH、DOUGHNUT等運動及生活風格品牌全面5折起，其中，New Balance優惠是台北獨家，28日前、7月1日、2日持HAPPY GO卡單日累積消費滿千元，可兌換指定限量好禮。

即日起至7月3日8／9F改裝出清，各式居家好物出清價下殺3折起，期間於8／9F單日累積消費滿5000元，可憑HAPPY GO卡及銷貨明細過卡參加抽獎，有機會抽歌林隨行杯多功能食物調理機、TATUNG大同6L電烤箱等好禮。

(中時 )