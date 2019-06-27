耗盡2年才成功種出3分地的火龍果，竟慘遭梅花鹿肆虐。（謝佳潾攝）

日本人河合賢二5年前成為台灣女婿後，不僅在恆春經營日本料理店還分身下田當農夫，依山傍海的火龍果園是他放鬆心情的祕密基地，也是他向朋友分享喜悅的開心農場，不料耗盡2年種出成果後，竟慘遭梅花鹿肆虐，3分地農作僅剩4顆，他笑稱明年會更好，但也不免為農友擔憂。

出生日本奈良市的河合賢二，從小就喜愛大自然，他稱自己愛海如癡，所以與恆春人林璘結婚後，便決定搬回恆春定居，但忙碌的廚師工作反而讓他沒時間好好看這塊寶島，他笑說，沒住恆春前還比較常去墾丁玩，但好險2年前能兼當農夫。

他笑稱明年會更好，但也不免為農友擔憂。（謝佳潾攝）

河合賢二說，當時太太說家裡在滿州有塊3分農地，問他有無興趣種火龍果，一來可當餐廳食材、分送好友，二來還能健身，而他看到依山傍海的農地時，也不管會不會就馬上答應，只因「能看山又看海真的好舒服」！

出生日本奈良市的河合賢二，從小就喜愛大自然，愛海如癡的他，看到農地依山傍海非常開心。（謝佳潾攝）

他為打造專屬的開心農場，勤奮地向火龍果達人吳景朝學習無毒草生栽培，也向墾管處申請網子預防梅花鹿闖入，而去年火龍果雖被梅花鹿吃到連梗都不剩，但他仍有信心「明年會更好」，果不其然，今年紅通通的一片讓他興奮地四處詢問朋友要多少他都免費送。

火龍果慘遭梅花鹿肆虐，他依然樂觀面對。（謝佳潾攝）

不料，他僅開心1周，這禮拜準備採收時，竟見3分地的火龍果被梅花鹿吃到剩4顆，他哭笑不得地又向朋友說「再等明年吧」。河合賢二雖生性樂觀，但卸下快樂農夫的身分後，也不諱言地說，農友太辛苦，做再多的預防也難逃看天吃飯的命運。

(中時 )