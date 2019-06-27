呼應高雄市長韓國瑜口號「莫忘世上苦人多」，高雄地方法院與市府聯手打造「視訊諮詢服務系統」，便利偏遠地區民眾查詢訴訟進度，9月1日正式上線。

26日上午高雄地院與民政局合辦「訴訟程序視訊諮詢服務」研習課程，邀請高雄地院審判管轄區域內12間區公所承辦人員、志工，以及高雄高等行政法院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄少年及家事法院等各法院承辦人員共41人參與研習。

高雄地院院長陳中和表示，響應司法院正推動的「一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務計畫」，「遠距訴訟諮詢系統」可提供居住離法院較遠民眾利用，獲得正確訴訟資訊，節省往返法院的時間，也讓法院跟上網路服務的新時代。

民政局副局長袁德明表示，現今是電腦數位網路時代，司法院推動視訊諮詢服務系統，是便民禮民的創舉。他也期勉區公所人員未來協助推廣視訊諮詢服務，創造減省民眾耗時、提升市府服務品質、法院審判行政以人為本的三贏局面。

研習課程由高雄地院訴訟輔導科長林誠桂教學，介紹如何透過視訊諮詢服務系統、取得服務的作業流程。地院資訊室主任洪若琪則針對抽號系統的做說明，並進行實機操作。最後再由地院行政庭長葉文博與與會人員交流系統使用心得，做為系統修整的依據。視訊諮詢服務系統將於9月1日正式上線，歡迎民眾多加利用。

(中時 )