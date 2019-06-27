貝殼冰有多達十種配料可選，其中新鮮水果、芋頭、仙草是三樣高人氣的首選。（袁庭堯攝）

來到高雄西子灣看夕陽、逛英國領事館後酷熱難耐，一旁老字號冰品餐飲店「貝殼情人」，以大片雪白硨磲貝盛裝的新鮮水果剉冰，佐以濃郁的黑糖水或煉乳，是老高雄人夏日消暑的首選及記憶。

貝殼情人創始於1999年，創始人陳永清從小愛好搜集貝殼，廚藝精湛，選在西子灣旁開店，初期就以「貝殼冰」及簡餐打響名號，也帶動全台各地掀起一陣以貝殼盛裝剉冰的風潮。陳永清的兒子陳文元畢業後曾在日商公司工作，3年前回家接下店長一職，透過多語專長，接待更多造訪高雄的外籍遊客。

貝殼冰提供當季新鮮水果、綠豆、蒟蒻、仙草、芋頭、紅豆、珍珠、愛玉、薏仁、草莓醬等10種配料讓客人自由選配。陳文元表示，貝殼冰上的水果使用西瓜、哈密瓜、奇異果、芒果、等時令水果，呈現紅、綠、黃的鮮豔配色。所有配料中，芋頭、仙草最受老饕歡迎。芋頭採用的是高樹、甲仙的芋頭，軟爛帶Ｑ，是許多「芋頭控」的最愛。仙草則是採用客家仙草，口感猶如蒟蒻，Q彈滑順，用在店內附餐甜點，直接淋上自行熬製的濃郁黑糖汁也很受客人歡迎。

陳文元表示，貝殼冰20年來口味從沒改變，但清爽、新鮮的口感，一直受到老高雄人及各地遊客歡迎。店內也同時提供許多台式、西式簡餐，但以貝殼冰的名氣最為響亮。此外，店內陳列許多世界各地搜羅而來的貝殼，以及特殊的貝殼沙餐桌、貝殼窗簾、相關藝品，都出自於陳永清夫婦巧手，也吸引許多貝殼迷朝聖。

店名：貝殼情人

地址：高雄市鼓山區蓮海路18-1號

電話：075615103

營業時間：星期一至五上午11點至晚上8點，星期六、日上午10點至晚上8點

公休日：無

價格：單人65元，雙人130元，幸福號（3~10人）65元＊人數

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