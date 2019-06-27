美國總統川普對中國大陸電信巨擘華為祭出嚴厲制裁，不僅去年以《國防授權法》禁止政府採買華為設備，上月更列入貿易黑名單，並要求長期依賴華為或中興偏遠農村電信營運商改用其他非中國大陸製設備。面對立法行政同時施壓，部分美農村電信營運已著手計畫換掉華為設備，改採愛立信或諾基亞等廠商設備，但談了將近一年仍未有成果，其中費用仍是關鍵。

據路透社25日報導，知情人士透露約有十多家依賴華為網絡設備的美國農村電信運營商正與愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）商討更換如華為或中興等中國大陸廠商的相關設備。知情人士表示，包括阿拉巴馬州Pine Belt和懷俄明州的Union Wireless在內的運營商正在尋求折扣定價，並期待政府援助，但目前尚未達成協議。

報導指出，替換原有設備並非易事，不論是諾基亞或愛立信，近年財務虧損，要與華為競爭價格相對困難。美國科技網站The Verge曾透露，俄勒岡東部電信總共購買50萬美元華為設備，可為4000名客戶提供服務，若要替換同等級別的設備，所需費用可達120萬至150萬美元之間

Recon Analytics的分析師羅傑·恩特納（Roger Entner）表示，華為和中興的價格比對手要低三至五成。一位電信領域業內人士聲稱，華為這樣的定價「不合常理」，甚至用「不是基於市場」來形容。

雖然美國國會提案通過向農村運營商提供7億美元補貼，但自5月提出以來，尚未對其採取任何行動。Pine Belt公司總裁奈特爾斯（John Nettles）表示，去年便與愛立信和諾基亞進行接觸，談判將近一年，若無法獲取更多折扣的話，農村營運商根本負擔不起。

此外，恩特納指出，農村地區的運營商利潤本就不高，如果無法承受新移動網路設備的價格，這些運營商將不得不關閉移動網絡，屆時可能會面臨倒閉。

(中時電子報)