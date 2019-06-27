時序進入夏季，美墨邊界屢傳移民悲歌，來自中南美洲、其他國家的移民實現美國夢前就不幸在路途中喪命，不過已經抵達美國、被逮捕安置的移民處境也好不到哪裡去，25日一名邊防官員自請辭職，外界猜測與德州一家兒童移民安置中心被爆出衛生條件糟糕有關。究竟環境有多糟？當地居民說：「就像集中營。」

美國德州克林一間兒童移民收容中心被爆出環境髒亂問題，幼童吃不飽、睡不好、全身髒兮兮，甚至還得照顧比他們更年幼的嬰兒。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國德州克林（Clint）一間移民兒童安置中心近日被爆出環境奇差無比，幾名律師在訪視過收容所後指出，受安置的幼童食物不足一直哭，還全身髒兮兮，相關報導令附近居民相當沮喪、錯愕，居民馬汀內茲（Juan Martinez）在受訪時描述他所看到的新聞報導，「就像個集中營」，「他們被當成動物一樣對待，他們需要基本的衛生環境。」

報導指出，媒體記者鮮少被允許進入收容所了解環境、衛生情形，不過近期一組律師進入克林這間兒童收容中心後卻感到相當訝異，他們描述5個月大的嬰兒被包裹在骯髒的衣物裡，尿布也很髒，食物不充足；孩童將近一個月沒洗澡，他們吃不飽，晚上餓到睡不著，有些幼童還得照顧他們自己都不認識的嬰兒，當中年紀最小的幼童還只有8歲，有些孩童衣服上還有尿漬，因為沒有人替他們包尿布。

此外，近期國土安全部（The Department of Homeland Security）的檢查人員在視察過部分收容中心後，也發現環境實在不太理想，設施內過度擁擠，只剩下站立的空間，房間內電燈24小時大開，移民只能睡在硬梆梆的混凝土地板上。

克林兒童安置中心的衛生問題暴露出美墨邊境被逮移民人數激增、美國收容系統卻無法應付的窘境，不過海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）官員卻否認律師們提出的指控，他們稱收容中心過度擁擠的情況已經改善，稍早因人數爆滿、被轉送其他中心的孩童當中，有100人會被送回來。

克林兒童收容中心的衛生條件太差引爆民怨，好巧不巧，美國海關與邊境保護局代理局長桑德斯（John Sanders）25日宣布請辭，他在辭職信中表示將於7月5日正式離開職位。桑德斯2個月前才接下邊境保護局代理局長職位，外界認為他下台與此次案件有關。

(中時電子報)