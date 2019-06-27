實在不懂伊戈達拉這番自信從何而來？面對外界謠傳杜蘭特與「浪花弟」克雷湯普生可能離開勇士，伊戈達拉接受電台訪問表示，「我很肯定杜蘭特和湯普生會回歸勇士，我認為杜蘭特會回來的，我希望他會，也認為他希望回來。」

「我不知道杜蘭特在受傷前，是否考慮過離開，這是困難的問題，」伊戈達拉說，「整個賽季每一天我們都不得不面對這問題，我當然希望他回來，卻有不少傳聞或流言，我們總在想是誰報導，有些是不真實的，這就是NBA的戲劇性。」

談到社群媒體對球員的影響，伊戈達拉表示，「現在很多球員在中場休息時間都看IG，我卻在看半場數據，人們總是希望你打出最好數據，但勇士過去5、6年如此出色的主因，就是我們從不在乎數據，寧願只做些小事，更會彼此稱讚。」

至於原本一度考慮退休，卻決定繼續打下去的決定，伊戈達拉表示，自己已經開始著手一些除了籃球以外的事情，「像是投資科技公司，我已經投資了35家剛起步的公司。」看來除了籃球，他也想證明自己在投資科技產業上的眼光。

(中時電子報)