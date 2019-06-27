看來勇士球團的可信程度越來越低了！杜蘭特今年總冠軍賽G5帶傷上陣，換來阿基里斯腱撕裂惡果，勇士高層與醫療團隊早已備受外界質疑，沒想到伊戈達拉竟在此時補上一刀，強調自己去年季後賽差點就跟杜蘭特如今下場一樣！

「杜蘭特今年這種情況，去年也發生在我身上，」去年因為腿傷缺席西區冠軍賽後4場與前2場總冠軍賽的伊戈達拉自爆，「當時每個人都在問我，我何時可以回來，我的腿明明骨折了，勇士卻對外宣布，我只是骨頭挫傷而已。」

「這讓我很沮喪，我跟球隊、身邊的人，甚至媒體爭吵，但我的隊友每天都在問，我感覺怎樣？」伊戈達拉說，「這些聲音不僅來自球隊，也來自家人、來自接近他的人，大家的意思像是，這是我們的時刻與舞台，你必須帶傷上陣。」

「做為一名運動員，外界會根據你為了贏下總冠軍所做的選擇，藉以決定你是否強硬，」伊戈達拉表示，「如果你選擇不打，他們就說你不夠強硬，體育的歷史就是人們對球員的看法，人們只希望透過你帶來滿足感，這就是體育的本質。」

隨著伊戈達拉自爆去年慘遭勇士球隊隱瞞傷勢，無疑是讓勇士高層與醫療團隊狠狠打臉，也證明他們並非首次這樣隱瞞球員的真正傷勢情況，只能說杜蘭特今年意外成為「苦主」，但其中的對或錯，恐怕也是很難說清楚的吧！

(中時電子報)