許多好萊塢名流藝人都相信，高強度運動和養生飲食有助於維持身材、延緩老化，但英國資深名模女星伊莉莎白．赫莉（Elizabeth Hurley）卻不愛。近日她上傳身穿黃色比基尼的照片，雖然剛過完54歲生日，但沒有一絲中年人的氣息，很多網友留言讚嘆：赫莉看起來不到30歲！

赫莉演出的電影多半是配角，票房也都普普，媒體常以「英國男星休葛蘭（Hugh Grant）女友」稱呼她。從化妝品牌名模到演員，赫莉出道超過30年；期間她和休葛蘭分手、歷經三段戀情和一次婚姻、還當了母親，兒子今年17歲。人生起伏不斷，但完美比例的身材與外貌，並沒有隨著她的熟齡而有變化。

正常睡眠、飲食簡單少量

要擁有凍齡美肌和身材，通常無法不勞而獲；不是大量而頻繁的運動、就是嚴格限制飲食，抑制口腹之慾。但對赫莉來說，這些都不是選項。

「健康的生活方式很重要，情緒穩定也一樣，身心一定要保持平衡，特別是進入中年。」赫莉迎接50歲生日時，透露她維持多年的養生祕訣。赫莉通常在7點前起床，先喝兩杯溫開水，有時加蘋果醋，「可加速身體的代謝功能。」她幾乎不喝鮮蔬為主的綠色果昔和果汁類，只在早餐前喝黑咖啡。

赫莉的三餐十分簡單，而且份量少。

早餐：希臘優格和適量蜂蜜、香蕉。

午餐：一大碗含有各種鮮蔬的蔬菜湯。

晚餐：一點烤雞肉和大量蔬菜。有時會略過不吃，直接上床睡美容覺。

Elizabeth Hurley拍泳裝照秀身材，顯示保養得宜。（圖片來源/Elizabeth Hurley IG）

赫莉過去曾嘗試「血型飲食法」，根據血型來決定吃什麼。「後來我放棄了，還是全面攝取營養，對身體比較實在。」

遛狗快走、周末爬山、每日做伸展瑜伽

不少名流藝人推崇規律的高強度運動，赫莉並不愛。她選擇每天快走30分鐘，遛狗順便運動；週末則帶狗去爬山走步道，一走就是一整天。年輕時曾學過舞蹈，赫莉熟悉許多伸展動作；她每天的運動，就是在家伸展、以及做瑜伽。「我每天也會深蹲，紓緩我的下背疼痛。」

赫莉還有一項她熱衷的「運動」——園藝。「春夏兩季我會自己種蔬菜和水果，餐桌上的鮮蔬，都是我的傑作。」

祖母因乳癌去世 赫莉長年宣導乳癌防治

儘管過去被形容為花瓶女星，但年輕時就接連經歷父親和祖母病逝的赫莉，其實對人生有深刻的體會。「我父親在我20多歲時就去世，我當時就明白生命很脆弱，必須把握當下好好生活。」

赫莉的祖母在1992年因為乳癌而去世，讓她警覺到維持身體健康的迫切性，當她代言的雅詩蘭黛化妝品推廣乳癌防治計畫，她義不容辭加入宣導行列，長達20多年不間斷。「我在40歲時頭一次做乳房攝影，之後每年定期檢查。」

中年養生：注意飲食、保持身體活動

人的外貌，總有消逝的一天。面對中年，赫莉雖然有些無奈，卻也坦然以對。「我能接受變老的事實，但我老覺得自己還不夠成熟。」她覺得比起身材，保持健康更重要，「人要不停地動，注意自己吃的食物，這是很簡單的道理，但真的要能付諸實行，就能維持健康。」

(中時電子報)