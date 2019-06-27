長榮公司先硬再軟，空服本部副總陸玉娟25日下午寄了一封內部信，溫情喊話，希望組員「快快回家」 (圖／讀者提供)

長榮空服員罷工依舊持續，儘管工會釋出善意，願意就提出的條件讓步，但資方態度強硬不買單，然而26日長榮再度出招，寄出新的內部信件，字字充滿溫情，更強調「STI絕對不是曠職」，呼籲組員「快快回家」。

長榮空服本部副總陸玉娟在26日下午發出一封標題為「快快回家」好嗎的內部信，呼喚組員們歸隊。信中表示，這幾天的紛爭，公司真的不樂見，陸玉娟說STI是罷工期間不給薪資的代碼，絕對不是曠職，若有組員擔心此事而猶豫回歸，真的不用擔心事後被記曠職。

信中最後喊話「親愛的組員快點回家吧，不要再猶豫了，回到工作崗位，讓我們一起努力」。

信件全文：「快快回家」好嗎

各位親愛的組員，我是空服本部陸副總，我呼喚妳們歸隊！

這幾天來的紛紛擾擾，公司絕對不樂見，妳是擔心回來服勤後STI會改為曠職而猶豫嗎？我跟各位說，STI是罷工期間不給薪資的代碼，絕對不是曠職...STI絕對不是曠職！

我親愛的組員快快回家吧，不要再猶豫了，趕快回到工作崗位，讓我們一起努力。

空服本部 陸玉娟副總

(中時電子報)