李若彤上節目談險被潛規則的遭遇。（圖／翻攝自微博）

港星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》走紅，還被封為「最美小龍女」，近日她上大陸綜藝節目《魯豫有約》，談到以前有差點被潛規則的經驗，當下雖然害怕，卻只能忍到回家爆哭。

李若彤在節目上自爆，剛入行時曾收到一名導演潛規則的暗示，對方跟她說了一些話，但她沒聽懂便沒放在心上，後來是另一位也剛入行的編劇提醒她，「導演是這個意思、這個意思」，她才驚覺原來導演是想要潛規則的意，「哇，我整個臉都…很怕。」

李若彤後來忍著一天的情緒，回到家就找好友哭訴一番，透露自己相當害怕，而在友人的開導下，李若彤決定裝傻到底，堅持走自己的路，並認為若時間久了你沒回應，對方自然也不會抓著你不放，覺得是否被潛規則取決於自己，最後她也提到如果是現在遇到這種情況，「現在我已經長大了、成熟了，如果再有人這麼說，我不會怕也不會哭，我會擺出了一臉凶狠表情。」

(中時電子報)