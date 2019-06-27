爺爺還將各類容易搞錯的用字記錄下來，不斷學習 (圖／翻攝自Dcard)

各類俗語、文化自然也是爺爺不會放過的 (圖／翻攝自Dcard)

連醫學知識爺爺都努力學習 (圖／翻攝自Dcard)

許多長輩腳步無法跟上時代進步速度，因此與科技、潮流新知脫節，但一名80歲的外省退伍老兵卻無所不知，讓孫女相當訝異，翻了爺爺的親手紀錄的筆記本後看呆了，貼上網路也讓網友驚訝，直說「字也太好看」、「難怪什麼都懂」。

一名女網友在論壇《Dcard》PO文表示，爺爺是外省退伍老兵，喜歡念書學習，對中文更是充滿興趣，但12歲就被國民黨政府軍帶來台灣打仗，與山東家人分離，到台灣後也沒機會念書，導致一直不識字。

後來爺爺為了考取軍官，每天徹夜拼命念書，坐在書桌前吸收各種知識，求知慾旺盛的爺爺不僅拼命練字，紀錄當代大事，更把各種報章雜誌文章剪下來收藏在自己的筆記本內。

孫女翻了爺爺筆記本後，才知道為何爺爺這麼神通廣大，連應該只有年輕人才知道的偶像明星也都無所不知，因為爺爺在筆記本內，詳細寫下了每位明星的名字，還將明星們的作品包括電影與歌曲通通做成表格記錄下來，甚至比維基百科還詳細。

除此之外，爺爺還特地把各種容易搞混的用字詳細記錄，並努力學習新鮮人的用語，連網友看得也五體投地，驚呼「爺爺的字也太好看」、「爺爺比我高中還認真100倍」、「我要努力練字了」、「這是爺基百科吧」、「給爺爺一個Respect」。

原PO表示，她所貼的內容還僅是爺爺紀錄的百分之一。她最後也補充，她將這篇文章拿給爺爺看之後，爺爺看到也感動得哭了，因此相當感謝溫暖的網友給爺爺鼓勵。

(中時電子報)