勇士明星前鋒杜蘭特終於做出比較明確決定！《ESPN》權威記者沃納洛斯基27日凌晨爆料，杜蘭特確定不會執行下個球季價值3150萬美元的球員選項合約，正式成為不受限自由球員，他的經紀人克雷曼已經通知了勇士總管邁爾斯。

根據沃神收到消息，杜蘭特目前跟克雷曼都在紐約，一起評估當前自由市場選項，但過程相當保密，杜蘭特可以考慮相當多種選項，其中包含重返勇士效力，尼克、籃網與快艇等隊也在他的考慮名單之中，就算下季他已宣告提前報銷。

隨著杜蘭特跳脫最後1年合約成為自由球員，代表他選擇跟勇士續約的話，可以簽下5年2.21億美元的頂薪合約，假如他跟其他球隊簽約，最高只能簽下4年1.64億美元合約，接下來就看他與他的經紀人克雷曼將會做出怎樣的決定了。

儘管杜蘭特在今年總冠軍賽G5遭逢阿基里斯腱的嚴重傷勢，幾乎宣告下季無法出賽，等同不管是哪隊簽到他，都要面臨下季很可能白付薪水的命運，可是外界仍然看好杜蘭特傷癒復出之後的身手依舊出色，所以各隊也都願給頂薪搶人。

(中時電子報)