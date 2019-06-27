曲佳雲希望大家別苛責工會幹部上節目表現不好。(取自曲佳雲臉書)

長榮空服員罷工超過1週，罷工代表們近日也紛紛上節目訴說心聲，希望爭取外界支持與認同。然而桃園空服員職業工會監事曲佳雲與顧問林佳瑋昨晚上陳斐娟主持《這!不是新聞》，就因立場不同，數度與其他來賓發生激烈交鋒，曲佳雲隨後也在臉書難過揭露了為何先前受邀上節目的罷工空姐們表現不夠好的原因。

曲佳雲在臉書爆料不為人知的錄影內幕，表示在錄影前就被一再告知待會會問題犀利、甚至插話吵架，因為節目要效果，「這其中，來賓多為財經專家，旅遊公會，整個就是攻擊攻擊再攻擊，反對反對再反對，希望看到妳語塞慌張回答不了問題⋯⋯」。

她希望外界別苛責工會幹部上節目表現太弱、表現不夠好，「因為無力招架不是無法回答，而是主持人及來賓早已套好劇本，等著所謂的『效果』大爆發！」

同時她也不忘感謝先前上節目的兩位學妹，認為她們真的是辛苦了，除了希望大家別因為節目怎麼說就自亂陣腳、失去信心，也難過地寫下：「為什麼我們的社會要譲媒體製造的似是而非，扭曲事實，創造『效果』來左右影響呢？」

不過曲佳雲的臉書發文也被轉載到PTT上討論，有網友就直言：「如果不認同節目可以不要照做，甚至不要上節目自爆，真的是耗損罷工的紅利，會害死一些真正需要爭取勞動權益的群體。」

(中時電子報)