夏季的奧入瀨溪是日本知名的避暑勝地。（雄獅旅遊提供）

松島為日本三大名景之一，可搭乘遊船，近距離觀賞海浪沖蝕島嶼的自然樣貌。（雄獅旅遊提供）

東北地區為日本數一數二的牡蠣名產地，牡蠣肉身扎實為特色之一。（雄獅旅遊提供）

據觀光局統計，2018年全年度國人赴日旅遊人次突破480萬，今年可望上看500萬人次大關，雄獅旅遊產業研究中心更指出，有逾半數的民眾1年會安排2次以上的日本旅遊。不過除了大多遊客熟知的一線城市如東京、京都、大阪等地之外，東北地區的山形、花卷，仙台等地四季分明，春有賞櫻名所，夏日百花齊放，秋擁壯闊楓紅山林，冬季則能享受溫泉與絕美雪景，也成為赴日的新興旅遊地。

對喜歡愜意旅遊、探訪秘境或愛拍大片自然風景網美照的哈日遊客來說，去日本東北可是再適合不過。東北渾然天成的美景中，淡淡地融合了日本古典文化的氣息，春夏之際，粉櫻新綠交錯點綴山林間；秋天時，好山好水染上醺然醉意，無論遠山、溪流，或湖畔林木，漫天恣意塗抹深深淺淺的金黃、朱紅，美不勝收；到了雪花紛飛的冬季，白雪世界更添浪漫的詩情畫意；至於夏日的東北，則成了日本知名的避暑勝地，美麗的山川、溪流與湖泊，還有鐘乳石地形等多元景觀，值得遊客一訪再訪。

為讓更多人在旅遊旺季便宜出遊、挖掘新興人氣旅遊點，雄獅推出有市場最低價、保證超值的玩東北好輕鬆日遊行程，系列行程包含造訪擁「世界第一美溪」之稱的奧入瀨溪、日本三大景之一的松島、名列世界文化遺產的平泉中尊寺、「百大奇景」的猊鼻溪等東北著名景點，也精心安排品嚐日本三大和牛之一的米澤牛、前往擁400年歷史的東光酒藏見學品飲清酒，還有牡蠣、螃蟹吃到飽等美食饗宴。

雄獅祭出限量溫泉5日遊每人僅1萬9900元起的超低價；此外，還有主打市場獨家的「樂活東北」系列行程，若2人以上之訂單中有50歲以上之旅客隨行，便可享有團費85折優惠，讓暑假也成為三代同堂划算出遊的好時機。

(中時 )