竹南慈佑醫院深夜火警 緊急疏散 01:482019/06/27 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 火警現場。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 火警現場。（巫靜婷翻攝） 苗栗縣竹南鎮慈佑醫院27日深夜12時許驚傳火警，起火點疑似位於醫院5樓，警消接獲民眾報案，旋即通報竹南、頭份、造橋、特搜等分隊人車前往搶救。 慈佑醫院深夜傳出火警，大量濃煙竄出窗外，伴隨陣陣燒焦味，院方緊急將病患及家屬疏散至1樓外，面對突如其來的火警家屬感到錯愕，拿著病患的點滴顯得慌張，護理師趕緊接過醫療器材進行處理並安撫現場人員情緒，對於起火原因，她表示不清楚，但指出還有人員受困5樓。 (中時 ) #火警 #醫院 #深夜 #病患 #家屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市聯合醫院仁愛院區急診室火警 06:542019/06/23 社會 轎車自撞 乘客受困1小時獲救 19:352019/06/23 社會 韓國瑜臉書深夜發文 重申重點「防疫不分藍綠」 23:422019/06/23 政治 安心終老》家人的關愛 支持病患也鼓舞醫療團 04:102019/06/24 生活新聞 疑吃風不足 航特部2人跳傘受傷 14:352019/06/25 軍事 護理之家夜間災害演練 東華醫院實兵操演 16:512019/06/25 生活 《電腦設備》緯創醫、恩主公醫院攜手推出「智慧醫院」 11:082019/06/26 財經 國軍桃園總醫院當大雁 結合診所組照護團隊 18:582019/06/26 生活 太平疑受虐女童醫院：未拔管保母丈夫列關係人 19:512019/06/26 社會 聯新國際醫院攜手124診所 把關民眾健康 19:572019/06/26 生活 社會熱門新聞 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 20年沒男人！她請管理員通水管 控自己也被通了 - 社會 帶刀進法院遭送辦 竟是蔣中正親贈「中正劍」 - 社會 - 中時 綠帽夫當街攔車 狂毆小王半小時將他活活打死 - 社會 竹南慈佑醫院深夜火警 緊急疏散 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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