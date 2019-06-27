火警現場。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣竹南鎮慈佑醫院27日深夜12時許驚傳火警，起火點疑似位於醫院5樓，警消接獲民眾報案，旋即通報竹南、頭份、造橋、特搜等分隊人車前往搶救。

慈佑醫院深夜傳出火警，大量濃煙竄出窗外，伴隨陣陣燒焦味，院方緊急將病患及家屬疏散至1樓外，面對突如其來的火警家屬感到錯愕，拿著病患的點滴顯得慌張，護理師趕緊接過醫療器材進行處理並安撫現場人員情緒，對於起火原因，她表示不清楚，但指出還有人員受困5樓。

(中時 )