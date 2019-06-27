登上「雲海平台」後可飽覽壯觀景色，也是來北海道推薦必訪的景點。（Club Med提供）

Club Med安排豐富的戶外活動，讓孩子能在假期中盡情放電。（Club Med提供）

Club Med晚間派對可見到各式日本節慶的精華熱鬧表演，傳統表演與和服妝扮讓親子近距離感受日式經典。（Club Med提供）

安排帶小孩的出遊行程是許多父母在暑假費心的課題，據全包式度假村品牌Club Med針對全球親子旅客觀察，西方父母傾向讓孩子獨自參加青少年和兒童俱樂部深度體驗活動，培養獨立觀念；台灣父母選擇Club Med則是為了省去交通、行程規劃的麻煩，但還是希望能陪伴孩子深度體驗活動。雖東、西方父母對親子旅遊態度不盡相同，但都希望孩子能有創造學習機會、貼近當地民俗風情的深度體驗的旅遊。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「看準暑假親子深度旅遊商機，Club Med特別選在熱門親子旅遊地點，日本兩大度假村的Tomamu北海道和Kabira沖繩石垣島度假村，自7月1日至8月31日限時推出濃縮夏日祭典精華的『日本仲夏祭』，讓親子們不必再走趕鴨子的觀光路線，就能一次體驗完整的三大日式元素：味、景、音，分別打造屋台小吃、晚間傳統祭典、三線琴教學等，感受最原汁原味的日式風情，度過最熱鬧的仲夏假期。」

「Tomamu北海道度假村：夏季繽紛夢幻假期 顛覆孩童雪國想像」

夏日的北海道，顛覆孩子們的白茫茫雪國的想像，除了是日本知名的避暑聖地，北海道夏季更以各色繽紛的鮮花聞名，不妨帶著孩子一起漫步在天地間五彩的花卉絨毯＊上，享受與書中不同的慢活步調；在每年初夏到秋天的時節，還有另一個隱藏秘境的雲海平台＊，Club Med的在地G.O會帶領親子前往山上欣賞從雲層中升起的日出景色，實現漫步在雲端的夢想。

在Club Med Tomamu北海道度假村中，美食也是吸睛亮點之一。除了提供無限量的新鮮海味、北海道正宗風味料理，不需擔心孩子三餐問題，更可以在村內Haku主題餐廳內，享用北海道當地牛肉與和牛＊燒烤。若是闔家出遊的旅客，也能在Club Med一同體驗親自手打蕎麥麵的樂趣；吃飽後，大人們可以選擇芳醇四溢的品酒課程，品飲高級日本威士忌＊及當地清酒＊，搭配輕食小吃放鬆，將全家老小的胃照顧得服服貼貼。晚上的Club Med則立刻轉換成截然不同的派對氣氛，各式日本特色節慶精華皆濃縮於此，晚會經典傳統表演與和服妝扮讓親子們無距離感受日式氛圍。

「Kabira石垣島度假村：夏日海島放電趣 體驗熱鬧日式祭典氛圍」

暑假期間不免想計畫帶孩子玩水消暑、放電，在日本最知名的海島景點就屬沖繩，其中最南端的石垣島被蔚藍海洋圍繞，四周廣布美麗的珊瑚礁，能讓孩子們一覽亞熱帶自然景觀。今年Club Med Kabira石垣島度假村更能感受到獨特熱鬧的祭典氛圍，除了在專業教練下可以體驗豐富的水上、浮潛活動，近距離觀賞海洋生物和海底世界。

較靜態的行程也豐富，無論是想穿上和服留下美好回憶、讓孩子體驗沖繩傳統樂器三線琴、進行沖繩獨有的風獅爺彩繪＊，或全家人一同參加晚間祭典，欣賞由G.O演出的日本傳統表演和舞蹈，都是在Club Med中不能錯過的深度體驗。另外還特別為家庭旅客推出「親子同樂營」，每日設計不同的親子體驗，包含親子瑜珈，泡泡派對等。

若喜愛用味蕾閱讀地方的文化歷史，Kabira石垣島度假村絕對能提供絕佳的味蕾深度旅遊，Kabira集結沖繩所有特色名產，能品嚐到沖繩獨特飲品泡盛酒＊、「好吃到令人融化」盛譽的石垣牛＊，還能讓孩子體驗製作沖繩特色料理，由當地日本廚師帶領現捏壽司、解說傳統料理烹調技巧，讓親子玩出在地好滋味。

7到8月仲夏季期間限定的屋台小吃街更完整呈現日式風情，還有機會嘗試日本卡通「櫻桃小丸子」中出現的糖漿刨冰、法式薄餅等各種懷舊美食，讓大人、小孩都能沉浸在甜點的童趣中；到了晚間再搭配節慶派對，將文化和美食融合在一起，這是不能錯過的體驗。（上述＊標記之活動需額外付費）

Club Med為今年暑假親子深度旅遊提供全新選擇，分別有Tomamu北海道度假村和Kabira沖繩石垣島度假村兩種截然不同的度假風情。Tomamu北海道擁有涼爽宜人的避暑氣候，還有許多夏日獨家行程可以參與；Kabira沖繩石垣島則可感受豔陽下濃濃的海島度假氛圍。而兩地都能遠離都市、體驗愜意的慢活步調，放鬆享受Club Med準備一系列濃縮日本夏季祭典特色的精華活動，讓暑假行程不再只有走馬看花。詳情可至Club Med官方網站https：／／reurl.cc／do52k查詢，或電洽0800-258-263。

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