2020總統大選，由蔡英文總統代表民進黨出戰，蔡英文曾表示，由於她的4大政績：推動年金改革、清查不當黨產、撤銷威權統治時期有罪判決、遵守公投落實婚姻平權，她才能獲得年輕人的肯定。前太陽花成員妖西卻直指，過度討好年輕世代，蔡英文2020必敗！

妖西在臉書指出，蔡英文把很多資源和力氣放在20-35歲的年輕世代身上，但這塊餅一來分食者眾多（柯、韓），二來人口佔比不大，這也就是為什麼蔡英文網路聲量遠勝過賴清德8%以上，初選民調經過那麼多人為介入、操作，結果也才贏賴清德8%而已的主因之一。

妖西分析說，台灣現在人口結構的年齡中位數是42.6歲，這意思是：42.6歲以上的人口數=42.6歲以下的人口數=0-20歲沒有投票權的人口數+20-42.6歲有投票權的人口數。其中，35歲以上人口數遠大於20-35歲人口數。

妖西強調，蔡英文把選舉的資源過度放在討好年輕世代上，整天用一些資訊洗腦20-35歲世代。而青壯世代以及老年人，勢必會成為蔡英文2020敗選的一個主要原因。

網友說：「投票主力不是在這區塊，除非發生大量返鄉投票這件事。」妖西回說：「太陽花熱潮已過多年，回歸選舉常理，年輕世代通常投票率較低。我這篇還沒談到這一點咧，納進來談，蔡整個選戰戰略問題更大。」

也有網友認為，「基本上誰掌握賺錢主力40-50歲的人才是贏家，這群人是家庭經濟意見領袖。」、「年輕人是未來希望沒錯，但是票票等值！中老年齡的票難道就不用了嗎？過度激化世代對立實在是笨蛋！放縱底下的什麼燒焦味蔗糖偏激帶風向，到時候票團結不起來還是慘！！」

(中時電子報)