前立法院長王金平不參加國民黨總統初選，卻又要選到底，不禁讓人霧裡看花。港媒分析說，王金平真正尋求的是黨內協調。

香港媒體《中評網》分析指出，事實上，王金平從來沒打算進入初選，他真正尋求的是黨內協調。早在2008年大選前的黨內初選中，王金平就曾表示：國民黨的選舉是先協調，協調不成才舉辦初選。為何只能走協調的路？很明顯，不論是黨內投票、社會民調，王都不可能出線。

但或許他會認為，國民黨之所以丟掉政權，主因是失去中南部本土民眾支持，是因為本土化不到位、不夠基層化，而他正是代表國民黨應有方向的本土藍。國民黨若能大團結支持他，他再爭取到部分綠營票和中間票，要贏也不是不可能。

目前王金平不參加初選，選到底又不退黨的奧妙，就在於等和耗。首先是耗掉韓，其次最好把郭也耗掉。所以，王金平目前仍著眼在黨內，且戰且走，等待兩人出狀況之後的協調良機。當剩下王和朱時，朱民調雖明顯勝王，但看來僅有王能拿到綠營和中間的票，何況王只幹一屆，4年後再交棒有何不可？

(中時電子報)