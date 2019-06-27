香港泛民主派團體民間人權陣線昨晚(26日)趁20國集團（G20）峰會舉行前夕發起集會，希望出席峰會的領袖支持他們要求港府撤回逃犯修訂條例草案的要求，並支持香港享有民主。昨晚有逾千人集會後包圍香港警總，徹夜留守叫囂。香港警方今天(27日)凌晨4時左右，在香港下大雨，示威人潮較少時段展開清場，員警持盾牌驅趕示威者，期間疑似有人丟擲物品襲警，情勢一度緊張。

稍早防暴警在莊士敦道近修頓球場外包圍約40名示威者，數人被按地制服，檢查證件及隨身物品。

香港反送中集會昨晚在中環愛丁堡廣場舉行，以年輕人為主。他們大多數身穿黑衣，手持「撤回惡法，還我自由」的紅色標語。

根據香港01，晚上的集會人潮坐滿愛丁堡廣場、愛丁堡廣場停車場頂層天台，西面延至國金IFC、郵政總局外龍和道兩旁，東面延至展城館，估計已達萬人，上千人之後包圍警總，深夜仍有上百人，香港警方凌晨4時左右開始清場，驅離行動目前持續進行中。

(中時電子報)