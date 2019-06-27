103-year-old Julia 'Hurricane" Hawkins takes gold in 100m dash。（影/KRQE YouTube）

活到了別人口中「百歲人瑞」的年紀，你還會有新的夢想嗎？美國路易斯安那州一位老奶奶100歲才愛上跑步，3年內屢次奪金。

與其說是「跑」，看起來更像一般人印象中的「小碎步」，103歲的霍金斯在全美高齡運動會（National Senior Games）上挑戰50公尺與100公尺短跑。2年前曾以39.62秒的成績，刷新百歲以上的100公尺紀錄，今年雖然沒打破紀錄，依舊是百歲年齡組的金牌得主，她已經很滿意，「畢竟我老了2歲嘛，記得嗎？」

【百歲開始跑步 她被稱「颶風」】

霍金斯是美國田徑場上正式出賽的最高齡女性，還被冠上颶風（Hurricane）的封號，除了呼應她的競賽成績，也因為她來自的路易斯安那州，風災特別多，「但是我不喜歡颶風，因為颶風帶來災害，」霍金斯在訪問中小小抗議，「我比較希望他們叫我花女郎。」霜白的頭髮上果然插了一朵鮮艷的小花，霍金斯就這麼戴著小花上場，這是她開始跑步的第3年，「我從來沒想過自己會活這麼久。」

1916年出生的霍金斯兒孫滿堂，有4個小孩、3個孫子，還有1個曾孫。她在二戰後結婚，和丈夫相守70年，老伴早她一步離開人。

年輕時候從來不是運動員，到老反而勇於開發潛能。最早是騎單車，但上坡漸漸吃力，才開始挑戰短跑。從50公尺面慢慢進階到100公尺，她的自我鍛鍊相當「土法煉鋼」也很隨興，一開始只在住家附近慢跑，後來直接在地上做記號、模擬賽場，不過所有練習都是偶一為之，既不過度也不勉強。

她說每一次踏上跑道，只有一個目標：「我只想鼓勵別人保持健康，讓大家知道就算到了這年紀，你還是做得到。」

【愛閱讀、愛花花草草】

除了跑步，霍金斯最愛在她的花園裡消磨時光，「我有1英畝的土地，種了50種樹，每天都要打理它們。」她說每天都忙得很，要澆水、要照顧。

她也愛閱讀，不過視力已經不太好，所以只聽有聲書。除此之外，幾乎每天外出和朋友吃午餐，每晚也都有人到家裡和她共進晚餐、過夜，「我被照顧得很好。」

【長壽祕訣？找到你的「神奇時刻」】

百歲幾人瑞免不了被問到養生祕訣，但就像其他越活越健康的超高齡長者一樣，所謂「祕訣」乎都是大家已知的簡單道理，霍金斯說除了常常運動，最重要的是熱忱，對很多事都帶著興趣，這樣能保持忙碌、心靈也很充實。

「一定要盡量保持身材啊，」霍金斯苦口婆心，她的養生之道並不特別，唯有所謂「神奇時刻」，讓人有些好奇。

「要常想發生在你身上的『神奇時刻』，像是日落、日出、彩虹、漂亮的鳥、音樂，還有大家對你說的好話，這些都是神奇時刻，對所有人來說都是免費的，一定要張大眼睛尋找它們。」

這就是霍金斯的養生學。百歲開始的跑步人生，讓她一下成了美國媒體焦點，但對她來說，最自豪的不是短跑金牌，而是孩子、孫子、曾孫，還有已故的丈夫，她說所有榮耀都比不過家人，「這些事（跑步）只是錦上添花而已。」

(中時電子報)