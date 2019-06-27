@中國時報

媒體記者是民主社會的守門者和監督者，提問是天職。昨天，鴻海集團前董事長郭台銘面對中天記者的提問，竟以手指怒戳其胸，並質疑記者對國家是否忠誠。郭台銘現在還沒真正掌權，一旦手握大權，恐會一改彎腰替記者綁鞋帶的態度，封住記者的嘴。一個想選總統的人，對待媒體態度如此輕侮，視第四權如無物，當選後，將如何對付批評他的媒體？想到就令人不寒而慄。

台北市長柯文哲批評民進黨「只會放狗咬人」，蔡英文總統反嗆柯應專心市政，遭柯回轟「我就是專心市政，雙子星趕快解決！」未料話撂下才過了半天，卡了5個月的雙子星案昨突被經濟部投審會以南海投資人與大陸市場淵源極深等三大理由，恐對「國安不利」駁回申請。

國民黨總統初選國政願景發表會25日晚間舉辦，但高雄巿長韓國瑜講稿卻驚傳有人企圖以「變臉」手法騙走，冒名對象正是韓的心腹黃文財，幸虧巿長室副主任胡美音機警才沒外流，轄區分局及高巿警科偵隊已聯手偵辦。

長榮空服員罷工昨日正式滿一周，為長期抗戰，長榮公布7月第一周航班異動，其中1日到5日共取消368航班、影響5萬9700人，運能提高到六成，明（28）日中午將公布6日到10日航班狀況。長榮表示，待今日空服工會提出對案後，會再研議是否進行協商，但今日不會協商，另外長榮昨日開放同仁申辦新護照，約有200人申請。

@旺報

日本大阪G20峰會登場在即，面對當前中美貿易戰、朝鮮半島無核化進程停滯下，此次峰會堪稱是史上最重要的G20峰會，將決定未來全球是否爆發金融危機及半島問題未來走向，其中最關鍵的取決於「習川」、「習安」及「川普」等三大雙邊會晤。

美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）26日透露，美中貿易協定大約已完成了90%，不過，他並未詳述最後還待達成的10%協議，或是完成協議的關鍵究竟是什麼。

大陸駐加拿大大使館26日表示，中方海關部門近期查驗一批來自加拿大的豬肉產品，驗出有瘦肉精殘留，加拿大應中方要求調查後發現多達188份偽造的官方獸醫衛生證書；對此，中方全面暫停自加進口肉類。

雖然美國將華為列入出口管制名單，但仍有不少美國業者想方設法繞過禁令，銷售零件給華為。《紐約時報》（New York Times）26日報導，若干美國科技業者仍在出口產品給華為，包括英特爾（Intel）和美光科技（Micron）等業者已找到向華為出口的方法，他們藉出售非美國本地製造的商品給華為，以避免觸犯制裁內容。

@工商時報

高盛證券指出，儘管中美貿易戰不斷給市場帶來雜音，科技業的修正風險已大致反映在股價中，研判企業獲利下修最差情況已過去，把台灣與南韓市場投資評等一起升為「中性」（market-weight），台股投資吸引力重新得到重視，若國際市場無重大利空，台股明年中前指數高點可望挑戰11,200點。

食品龍頭統一企業高層驚傳異動！統一26日召開董事會通過總經理異動案，原統一企業總經理侯榮隆「任期屆滿」，由現任統一企業副總經理黃釗凱、統一乳品事業部協理李清田同時接任，即日起生效，成為統一成立52年來首設「共同總經理制」！

觀光回溫了！交通部觀光局25日公布5月份國際旅客來台情況，較去年同期成長23％，是五年來同期最佳紀錄，其中又以陸客人次成長65％最亮眼。

中華汽車26日股東會出現新組合，董事長嚴陳莉蓮首執主持棒，董事林信義也在相隔近20年後，再次坐上主席台，加上總經理陳昭文，中華車營運新鐵三角就位，宣示三大發展策略－持續發展三菱品牌乘用車、深耕商用車事業、創新新能源車事業，再造下一個50年。

(中時電子報)