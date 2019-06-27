索羅門群島新任總理蘇嘉瓦瑞接受《日本經濟新聞》的專訪表示，與台灣維持邦交或與大陸建交都有可能，他將派出一支調查團前往北京，考察接受中國大陸經濟援助的可能性與風險，聽取報告後將在今年內決定外交方針。

日經指出，南太平洋是美國與中國霸權之爭的最前線，索羅門群島的判斷受到外界的高度關注。索羅門不僅接受台灣的經濟支援，也接受澳洲的經濟支援，索羅門的政界有力人士表示，調整對兩岸的外交政策，「關係到是否可取得更多台灣和澳洲的支援」。

報導指出，目前與台灣建交的17個國家中，有6個是太平洋島國，索羅門的人口約62萬人，是6國中人口最多的，從美澳合作的觀點來看，也是地政學上的要衝。對強化海洋勢力的大陸而言，南太平洋在戰略上至關重要，對美、中雙方而言，索羅門群島的重要性也很高。

蘇嘉瓦瑞向日經承認，正與大陸展開非正式對話，只是「積極互動，但不是（外交）官員」。索羅門群島1983年以來一直維持與我國的邦交關係，但是今年4月蘇嘉瓦瑞回鍋擔任總理後，5月底曾表態重新考慮台索邦交關係，同時綜合評估與大陸的關係，將在100天內做出決定。

蘇嘉瓦瑞所提的調查小組主要在調查無力償還債務時，必須將基礎設施讓渡給大陸的「債務陷阱」之風險，除大陸之外，調查團還將前往巴布亞新幾內亞、斐濟、薩摩亞等國，這些國家都接受來自邦交國大陸的援助發展基礎建設。蘇嘉瓦瑞將接受調查團的報告後，於今年內判斷是與台灣維持邦交，還是與大陸建交。

根據澳洲智庫的數據，索羅門2011至2018年從台灣獲得9400萬美元的援助；另一方面，資金力壓倒性勝過台灣的大陸在同期間內提供人口約為索羅門群島3分之1、經濟規模約為索羅門6成的向薩摩亞1.68億美元的金援。在這種情況下，執政黨內不滿逐漸升高，認為索羅門群島經濟發展已落後巴布亞新幾內亞和萬那杜10多年。

蘇嘉瓦瑞不排除與台灣斷交的選項是因為，希望從台灣或大陸獲得大規模的經濟支援來推動經濟成長。大陸自2011年起以，已向太平洋各島國提供了超過11億美元的金援。東加、薩摩亞等小國因為向大陸借款不斷膨脹增加，債務償還已成為很大的課題。

索羅門若與大陸建交，在南太平洋的影響力可能擴大。美國與澳洲擔憂索羅門若與台灣斷交的話，對周邊國家也會造成影響，對南太平洋恐將發生斷交的骨牌效應因而危機感增強。

親台的美國川普政府至今與同盟國的日本與澳洲提出「自由開放的太平洋」構想，以牽制大陸的崛起。駐巴布亞新幾內亞的美國大使今年6月訪問索羅門，考慮在索羅門群島新設大使館。澳洲總理莫里森6月初旬第2次執政後首訪國便是索羅門群島，並允諾提供180億日圓規模的支援。

索羅門群島若與大陸加深合作，並發展軍事合作的話，對美澳的軍事戰略也將造成影響。今後美中之間在索羅門的攻防戰也可能越來越激烈。

(中時 )