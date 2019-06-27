第3批核四燃料棒出發！今（27）日凌晨0時，12輛陽明海運的貨櫃車，共裝載200束核四燃料棒，從新北市貢寮區的龍門核四發電廠出發，凌晨1時10分運抵至基隆港西19碼頭，全程依舊有大批警消戒護，燃料棒將吊運上陽明海運的「圓明輪」，送至美國「異地貯存」。

核四確定走入歷史，每次運送燃料棒的的時間與過程都幾乎雷同，首批160束是去年7月4日運送，引起不小騷動；第2批240束則是去年9月5日，分12輛貨櫃車載運。今年則規畫再送3批，每批約200束。

3次運送過程，貨櫃車都是沿著濱海公路台2線接62快速道路，再接國道3號北上底，至基隆港西19號碼頭，過程約1小時，都有大批警消與台電工程車戒護，貨櫃車上頭貼有「放射性物質」的警示標誌，台電人員對此都三緘其口。

台電曾經表示，核四廠1744束燃料棒需要872個運輸箱，每10箱裝一個貨櫃，共需88輛貨櫃車，無法一次運送完畢，當年該批燃料也是分成7批運抵國內；此次全新未使用的1744束燃料棒將在3年內分成8批運送至美國進行費用高昂的「異地貯存」，預計2020年底前全數運出。

(中時 )