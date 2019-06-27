男星王中平與老婆余皓然結婚21年，育有一對兒女，堪稱演藝圈模範夫妻，不過近日余皓然上節目時，抱怨王中平不僅常沒報備就臨時出門，甚至有次還離家整整一個月音訊全無，讓她心情低落到生病，還一度長出乳管瘤。

余皓然上節目《單身行不行》，聊到老公王中平，先是提到他講話速度非常慢，一般人5分鐘就可以說完的話，他可能講了15分鐘還不清楚，對此她推測應該是跟丈夫沉迷植栽有關，此外她也抱怨王中平常沒報備就出門，有次看見丈夫收行李才知道他要出國，而且老公早在10天前就收到好友邀約，但卻沒有跟她報備，接著就出門整整4天才返家，不過最誇張的莫過於某次發生爭執，王中平就離家搬到新竹住了1個月，期間音訊全無。

當時余皓然每天以淚洗面，但知道王中平個性是不會輕易道歉，只好拉下臉來致電要求他回來，此外她坦言昔日心情很糟，導致後來還長了乳管瘤，後來在母親的開導下自我調適，也開始抱持「有時候一個人也不錯」的想法，才不會讓自己往死胡同裡鑽。

(中時電子報)