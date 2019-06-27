PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

25日國民黨舉辦黨內初選《國政願景發表會》，高雄市長韓國瑜表現獲各界肯定；據中時電子報網路投票結果，發表會後，韓以74.46%票數，壓倒性勝利，被視為會後「最有機會代表藍營參加總統大選」的人。網友認為，韓的表現讓藍營支持者感受到，韓是唯一可以把民進黨「當沙包往死裡打」的人，所以民調應會再往上升2至3個百分點

網友在PTT論壇發《有預感韓總民調會往上加2～3%》一文，表示：「昨天辯論會實在太精彩，直接講結論：韓表現最好，朱最加分，郭董最令人失望。」

該網友更進一步指出：「藍營支持者們，應該從這場可以感受到，韓是唯一可以把冥進洞當沙包往死打的。所以，韓的民調會往上加2～3%，然後郭粉的票可能會往朱那邊跑。昨天我郭粉長輩看了很失望XDDDD，也沒像之前一樣大聲挺郭到底，哈哈。所以，郭董民調會往下噴5%吧，朱朱倫則可能會加7%。」

其他網友則紛紛回應：「KMT初選結束，柯宣布參選以後，韓國瑜本來就會回升了，現在是藍綠白聯合夾殺當然會掉」、「影響太多，因為大家都預料到郭的口條」、「不過郭董昨天從霸氣總裁變政治菜雞，反差太多，有些對郭董不甚不了解的郭粉，可能會崩」、「非韓不投，無韓郊遊」、「只要淺藍歸位，根本不會輸」、「淺藍比較讚同朱的說法，但朱昨天被張亞中嗆爆了吧！」「藍軍夠團結要贏蔡不難」。

(中時電子報)