前立法院長王金平和鴻海董事長郭台銘似乎已經達成某種程度的結盟。據媒體報導，王金平退出初選後，原本力挺王的高雄白派的副議長陸淑美公開表態力挺郭台銘。陸淑美的動作，已為韓國瑜的選情帶來不可預測的危機。

王金平退選後，成為國民黨各方勢力攏絡的對象，雖然王金平的支持率始終不高，可是卻扮演黨內最具影響的關鍵少數。不過，王金平確表態他不可能會去支持任何一個人，但外界注意到，韓國瑜拜會王時，王的臉色是冷淡且略帶警告意味；但對郭台銘，王則是抱以肯定的態度，王金平對郭韓的態度，已隱約透露下一步的抉擇。

港媒《中評網》報導，隸屬白派的陸淑美原本便力挺王金平參選總統，但在王退出初選之後，陸淑美便公開表態力挺郭台銘。從陸淑美的態度中，王可能已和郭台銘結盟或達成某種默契。韓國瑜已跟前高雄縣長楊秋興翻臉，現在如果白派也轉向，韓國瑜是否還能持盈保泰，難以論定。

(中時電子報)