蔡英文總統批評朱立倫在新北市長任內，不願配合中央推動社會住宅政策，朱立倫辦公室回嗆，截至2018年新北市內社會住宅總數累積達到5600餘戶，是全台8年來完工數量最多的城市，更超過其他五都總和，高雄前市長陳菊現在每天都在蔡總統身邊上班，蔡總統是否先回個身問問陳菊擔任市長期間蓋了幾戶社會住宅？

朱辦強調，根據蔡政府執政團隊的內政部表示，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.7萬戶，光是新北市就貢獻超過四分之一，何來不願配合的說法？

朱辦說，朱立倫任內不僅努力蓋社會住宅，申請租屋補助的民眾更超過九成獲得補助，讓新北市完成的社會住宅及租屋補助皆居全國之冠，總統刻意舉錯誤數據讓人遺憾。

朱辦表示，蔡英文自己喊出8年要蓋出20萬戶社宅，卻把責任通通推給地方政府，不積極協助就罷了，還反手指責，實在不是身為中央執政者該有的態度。

朱辦強調，社會住宅當然要持續蓋，如果連新北市這樣的成績還要被蔡總統撿槍開嗆，那麼過去長期讓民進黨執政的台南與高雄該如何自圓其說，蔡英文不知道是執政團隊不夠認真，還是自己改不了胡亂撿槍的習慣，這樣的質疑完全不符合事實。

(中時 )