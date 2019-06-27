宋仲基、宋慧喬3年前演出《太陽的後裔》交往，2017年結婚後就屢傳出婚變傳聞，不過遭到雙方經紀公司否認，但稍早官方證實2人確定離婚，2年婚姻就此劃下句點。

宋慧喬與宋仲基演出《太陽的後裔》相識相戀，2017年10月結婚時，宋仲基感人結婚誓言一度惹哭宋慧喬，讓這段婚姻被譽為「王子和公主」的幸福結局，不過婚後兩人頻頻傳出婚變，接著宋慧喬被拍到去新加坡工作時，手上已沒有帶著婚戒，接著連宋仲基到汶萊拍攝韓劇《阿斯達年代記》時，也同樣沒有戴上婚戒，接著更爆出宋慧喬造型師，疑似成為介入婚姻的第三者，不過當時宋慧喬在IG 上傳與造型師旅行的風景照，間接打臉小三傳聞。

不過稍早韓媒爆料2人正在協議離婚，隨後宋仲基經紀公司也證實，兩人為了離婚正在進行協議，與其互相指責誰對誰錯，更想圓滿結束離婚協議，而宋仲基也發出聲明將會走出離婚傷痛，未來會以最好樣貌報答大家，也希望外界能給予兩人空間，尊重雙方私生活。

(中時電子報)