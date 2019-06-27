高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，聲勢居高不下，各地造勢大會更場場爆滿，許多支持者賦予「庶民總統」期待。反對者則認為韓參選總統，高雄市長將被民進黨奪回。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉則表示，這是個不合邏輯的「奇怪結論」，因為若民進黨真有本事奪回高雄，不是反該傾全黨之力挺韓參選總統嗎？

胡幼偉在臉書發文，寫道：「政治，難免權謀。但有時候，權謀到一定程度後，反而會得出很奇怪的結論。例如：有些人說，老韓不應該選總統，不然，高雄又會回到陳其邁手裡。那照這樣講，現在在高雄，最支持老韓去選總統的，應該不是韓粉，而是邁粉才對啊！」

胡幼偉反問道：「不是嗎？老韓若不去選總統，其邁至少還要等三年半才能來選高雄市長。老韓當選總統，明年5月20老韓就職總統後，其邁就有機會了啊！那國民黨初選民調要是剛好電訪到邁粉，他們不是應該回答唯一支持老韓嗎？」

綜觀以上，胡幼偉指出，當陳其邁看見高雄中學生們要求韓國瑜「做好做滿」市長時，不是該暗自叫苦？因為那些中學生們，都是自己明年「回鍋市長」的阻撓；這些學生，都是在「擋邁」。

不僅如此，胡幼偉分析：「所以，現在在高雄，如果有民進黨員拚命操作，打撃老韓的『落跑』，其邁應該立刻跳出來強力阻止才對啊！所以，問題的關鍵就在於，民進黨到底是比較重視老韓，還是比較重視其邁呢？民進黨要是還有心栽培其邁，就應該傾全黨之力，支持老韓當選總統才對啊！」

(中時電子報)