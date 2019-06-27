民進黨已經確定提名蔡英文總統爭取連任，國民黨初選至今依舊陷入內鬥中。對於這樣的情形，前新北市長朱立倫就曾憂心表示，2020總統大選最大變數不是台北市長柯文哲，是國民黨自己。

民進黨初選結束後，全黨全部整軍待發，力拚2020。反觀國民黨至今初選擺不平，甚至已殺到血流成河局面，總統大選危機四伏。連前台北縣長周錫瑋曾表示，他希望黨主席吳敦義能注意到黨內分裂的狀況越來越嚴重，黨中央應該要注意這樣的情形。

不僅周錫瑋已表達擔憂，朱立倫也認為國民黨不能再放任這樣情形下去。朱立倫接受《信傳媒》專訪時表示，國民兩黨都認為柯文哲參不參選才是2020最大變數，但是他不這樣認為，只有國民黨自己才是最大變數，如果國民黨能推出一個最穩定、最能整合的候選人，柯文哲就不足為懼！

朱立倫更表示，總統蔡英文才是國民黨最強的敵手，因為蔡最難纏最有韌性，千萬不能小看蔡英文。

(中時電子報)