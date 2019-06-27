受西南風影響，將暖濕空氣帶進臺灣，全台容易有午後雷陣雨，山區有局部大雨，。氣象局表示，今天到下周三(7/3)各地都為多雲到晴的天氣，各地高溫31~35度，沒下雨時感受悶熱。氣象專家吳德榮指出，下周三起西南氣流增強，帶來更多暖濕空氣，造成大氣很不穩定，易有劇烈降水，需再觀察。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說道，今天清晨台灣海峽南部持續有對流雲系發展，間歇移入陸地，南部已有局部陣雨。之後局部降雨將由南部擴及中部，午後熱對流在陸地上發展，其他地區也有局部陣雨或雷雨。北部氣溫24~34度、中部24~34度、南部25~34度、東部24~33度。

吳德榮說，明日到下周二(2日)大氣不穩定，且午後對流旺盛，白天悶熱、午後容易有陣雨或雷雨。下周三(3日)起西南氣流增強，大氣很不穩定，易有劇烈降水，需再觀察。

氣象局今晨2時發布的「熱帶性低氣壓」顯示，其在琉球那霸東方海面持續向北北東轉東北，快速撲向日本本州南部近海，無侵台機率。

中午天氣悶熱 戶外活動多補充水分

(中時電子報)