罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 09:092019/06/27 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空姐罷工現場傳出有空姐遭偷拍狼拍不雅照，影片在網路流傳。 (長榮空姐罷工現場示意圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 二度傷害！長榮大批空姐為爭取權益，已罷工進入第8天，然而網路上卻流傳一段參與罷工的空姐，遭偷拍不雅照影片，被害空姐不堪受辱，已向警局報案提告，警方已開始蒐證追緝這名偷拍狼。 這段偷拍影片可以看出，一名身材姣好、穿著寬鬆T-Shirt的空姐，彎腰在整理東西，遭偷拍狼拍到隱隱約約北半球，影片迅速在網路上瘋傳。 被害空姐驚覺自己遭偷拍後，氣的到警局報案提告妨害秘密，警方受理後，已根據被害人提供的案發時間，調閱周邊蒐證帶影像，過濾可疑人士。 (中時電子報) #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》運輸業罷工不能綁架旅客權益！預告期喊3年 政府當耳邊風 04:102019/06/23 生活新聞 罷工預告期入法 勞團堅決反對 04:102019/06/23 生活新聞 政府無能使百姓淪為罷工肉票 04:102019/06/23 時論廣場 訂「授權期」減緩罷工衝擊？ 勞部：非目前首要議題 16:412019/06/23 生活 部長腦袋有洞 04:102019/06/24 時論廣場 賴正鎰：應修法取消職業工會罷工權 明訂預告期 13:392019/06/24 財經 賴正鎰建議修法 職業工會禁止發起罷工、罷工預告期入法 14:062019/06/24 財經 專家傳真－如何從長榮罷工事件 釐清利弊得失 04:102019/06/26 財經要聞 專家傳真－儘速制定公用事業罷工預告機制 04:102019/06/26 財經要聞 自己種下的罷工惡因 自己救 04:102019/06/27 時論廣場 社會熱門新聞 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 彰化員警涉嫌投資理容院被收押 - 社會 - 中時 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 帶刀進法院遭送辦 竟是蔣中正親贈「中正劍」 - 社會 - 中時 獨》國安危機 銓敘部個資外洩情治人員全都露 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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