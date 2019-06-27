二度傷害！長榮大批空姐為爭取權益，已罷工進入第8天，然而網路上卻流傳一段參與罷工的空姐，遭偷拍不雅照影片，被害空姐不堪受辱，已向警局報案提告，警方已開始蒐證追緝這名偷拍狼。

這段偷拍影片可以看出，一名身材姣好、穿著寬鬆T-Shirt的空姐，彎腰在整理東西，遭偷拍狼拍到隱隱約約北半球，影片迅速在網路上瘋傳。

被害空姐驚覺自己遭偷拍後，氣的到警局報案提告妨害秘密，警方受理後，已根據被害人提供的案發時間，調閱周邊蒐證帶影像，過濾可疑人士。

(中時電子報)