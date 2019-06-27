20國集團（G20）峰會27日正式登場，美國總統川普行前接受美國媒體福斯財經新聞網（Fox Business News）的電話專訪時，再度透露出對《美日安保條約》的不滿，也揚言要對大陸進口商品加徵關稅。

川普表示，「若日本遭到攻擊，我們會在第3次世界大戰中付出所有犧牲來守護日本，但是若美國遭到攻擊，日本也完全沒有必要救助我們，他們會在索尼(SONY)製的電視前觀望」。

美國媒體彭博社24日報導，川普最近在私人談話中透露，美國考慮退出不公平的美日安保條約，但美國國務院隨後否定該報導，指該報導沒有任何事實根據，美國將遵守安保條約。

川普對福斯財經新聞網重提認為安保條約不公的看法，但並沒有表示要退出條約。川普就任美國總統前就曾表示，認為美日同盟不公平的想法，現在又重提同樣的論調。

對於「美國希望與日本、印度、東南亞各國在雙邊協定上實現什麼？」之提問，川普表示，「幾乎所有世界各國都從美國獲得極大的利益，這真是讓人不可置信。」

此外，川普將於29日在大阪與大陸國家主席習近平舉行會談，針對全球市場密切關注的美中貿易摩擦問題，川普在受訪時強硬的表示：「大陸經濟快完蛋了，他們希望達成協議，比我們更希望達成協議。」

川普已經對逾2000億美元的大陸商品加徵進口關稅，欲迫使北京當局保護智慧財產以及改革貿易制度。美方認為，大陸因不公平貿易措施而占有強大的優勢。

川普在行前還放話表示，已準備好對所有其他大陸進口商品加徵關稅，他說：「另有3250億美元的商品我還沒課稅，已準備好要課徵關稅。」但川普原本揚言要加徵25％的關稅，現已改口說可能先加徵10％關稅。

(中時 )