根據《達拉斯晨報》記者陶聖德27日爆料，至少吸引5隊爭搶的黃蜂主控肯巴沃克，被評估未來新東家的選擇排名依序是：塞爾提克、黃蜂、獨行俠、湖人、尼克，代表比起繼續留在黃蜂打球，沃克更傾向跳槽到其他球隊重起爐灶。

儘管續留黃蜂的話，肯巴沃克能跟黃蜂簽下5年2.21億美元的頂薪合約，反觀跟其他球隊簽約，只能簽下4年1.41億美元合約，可是生涯前8季都待黃蜂的他，似乎已經對於黃蜂高層感到灰心，才會無視頂薪合約考慮直接跳槽。

由於塞爾提克幾乎確定厄文即將跳槽籃網，才會開始積極找尋合適主控人選，過去3季都入選全明星賽，且在上季打出場均25.6分、5.9助攻與4.4籃板生涯代表作的肯巴沃克，成為綠衫軍主要招募人選並不意外，但要搶到難度不小。

肯巴沃克最後抉擇為何，也牽動著湖人目前補強後場戰力狀況，但以陶聖德爆料內容來看，沃克只把湖人放在第4選擇對象，看來湖人真的可以認真考慮把羅素找回來，跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯下季一起爭冠。

(中時電子報)