台南市麻豆區衛生所於黎明中學辦理「健康運動操人班」健康促進活動，20名師生平均BMI由27.22降至26.24。（劉秀芬翻攝）

台南市麻豆區衛生所於3至6月間，在黎明中學辦理「健康運動操人班」健康促進活動，20名身體質量指數（BMI）大於24師生參加3個多月後，平均BMI由27.22降至26.24，收獲良多，師生對課程都非常滿意度高。

肥胖已是全球公敵，對健康造成威脅，跟許多疾病都有密切的關係，根據世界衛生組織（WHO）資料，肥胖者相較於健康體重者，多出3倍以上的危險性，會罹患糖尿病、代謝症候群、膽囊疾病、血脂異常、呼吸困難、睡眠呼吸停頓等。

麻豆區衛生所陸續於社區辦理多場健康講座，透過講座讓民眾認識健康體位、腰圍小於八九十、天天三蔬二果、健康餐盤及帶動運動30分鐘，讓社區民眾遠離肥胖更健康。

今年3至6月間，麻豆區衛生所於黎明中學辦理「健康運動操人班」，邀請營養師與衛教師解說每日飲食指南食物6大類、我的健康餐盤六口訣，飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、菜比水果多一點、每餐水果拳頭大、每天早晚一杯奶、堅果種子一茶匙。

此外，實做健康飲食料理，食材以「當季在地食材」為原則，運用簡單烹飪手法，製作低碳健康飲食及低碳料理DIY，學員吃的健康、吃的安心。

近年運動風氣盛行，結合轄區運動資源，衛生所也邀請了轄區內無限健身俱樂部健身教練，幫黎明中學「健康運動操人班」進行運動指導，透過教練的指導，學員得以有正確的運動知識及活潑有趣的運動方法，增強持續運動的動機，學員平均BMI由27.22降至26.24。

(中時 )