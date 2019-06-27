美花園古早味剉冰在鹽水開業有20年歷史，配料都是手工熬煮，相當入味，配上剉冰跟糖水，炎炎夏日是消暑涼伴。（莊曜聰攝）

在台南鹽水開業20年的美花園古早味剉冰，料好實在，配料都是手工熬煮，1碗冰最多可選擇8種配料，看店家霸氣的將配料往碗中裝，端上桌根本看不到下方的剉冰，「大碗滿意」讓人感受到濃濃人情味，抬頭一看，神似影星成龍、張瓊姿的老闆、老闆娘夫妻檔親切的笑容，還以為來到了明星開的店，剉冰吃起來也更為甜美。

老闆蕭國明說，他們夫婦倆都愛吃冰，之前偶然到台南友愛市場一家冰店吃冰，愛上了傳統古早味，在多次探訪後，詢問對方能否傳授「撇步」，沒想到店家大方答應，拜師學藝後，就在故鄉鹽水開店。

美花園的古早味剉冰有10多種配料，包括紅豆、綠豆、芋頭、地瓜、鳳梨、薏仁、蓮子等都選用台灣在地食材，從產地或市場新鮮直送，清洗切塊後再用快鍋或悶燒鍋熬煮軟爛後，再用台糖二砂調味，新鮮健康看得見，另外湯圓也是一大特色，糯米買回來後從清洗、浸泡、磨漿到成型、下鍋烹煮都不假手他人，Q彈口感不只老一輩人喜歡，年輕人也愛吃。

除了古早味剉冰外，店家也賣現打的鮮果汁，還有自行研發調配的養生蔬果汁，培養了一批死忠消費者，顏姓常客從開業就捧場至今，他說店家的剉冰配料吃得到原味，豆類香氣十足又粒粒分明，糖水也不會太甜膩，夏天吃起來特別爽口，而且看到有明星臉的老闆夫妻熱情接待，心情特別愉快。

店名：美花園古早味剉冰

地址：台南市鹽水區朝琴路113號

營業時間： 12：00—20：00

電話：06-6534167

公休：無特定公休日

價格：綜合冰 40元

(中時 )