Ohtani also threw from the stretch. Threw roughly 45 pitches total in the bullpen season pic.twitter.com/XIAXUcfBUW — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) June 26, 2019

大谷翔平重回「二刀流」又更進一步了！大谷在去年進行手術後，首次進入正式牛棚練投，和上一次先發相隔297天，雖然只用五分力，不過大谷表示感覺非常棒，並且表示還是一樣按照原計畫，2020年才會重返投手身分。

「感覺非常舒服，再次回到投手丘上的感覺很好，只要明天手臂的狀況不錯，我會繼續朝回到投手丘的目標邁進，明天會再看手臂的狀況。」大谷今日在牛棚練投，捕手站著時投20球、蹲捕在本壘後時投20多球，而到牛棚練投前，在平地上傳接了70球。

大谷在練投時僅使用五分力，並且只投速球，對於大谷的狀況天使的投手教練懷特(Doug White)表示感到滿意，預定周日會再次讓他進行牛棚正式練習，復健進度按著計劃走，預計明年重返投手身分。

大谷翔平與天使投手教練懷特討論。（美聯社）

「他看起來很棒，」投手教練懷特表示，「雖然強度低，但他試圖感受投手丘的坡度，他知道自己想要什麼、知道如何感受這一切，相信他會走完這過程，很高興看到他投球。」

大谷翔平目前擔任球隊指定打擊，賽前繳出.277/.339/.490的三圍成績，42場比賽中有9發全壘打和31分打點，大谷表示擔任打者能更有效度過復健的日子，「我認為我比其他開刀的投手，在心理層面能處理更好，因為我每天都在打擊，與其他無能為力的人相比，這有助於我在精神上度過難關。」

(中時電子報)