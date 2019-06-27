長榮空服員罷工已邁入第8天，資方態度強硬，工會也開始有退讓跡象。在罷工初期，前台大醫院副院長王明鉅就曾預言，長榮資方這次會寧可賠錢也不讓步，如今他建議，最好現在立即停止罷工，「停止罷工不是輸，恢復談判不算贏」。

王明鉅臉書上指出，勞方會擔心停止罷工一無所獲，因此請工會別把罷工想成戰爭，工會的初衷當然是要為工會成員謀福利，這個目標最重要。現在雙方要做的最重要的事就是讓傷害降到最小「立即停止罷工，開始談判」。

王明鉅認為，這場勞資雙方的糾紛中，沒有任何人是贏家，如果罷工再持續一個月，光資方的損失就會超過10億以上，無論是勞方、資方、旅客損失都很大，問題會越來越難解決。因此應從談判中來取得彼此最大的利益與減少損失。

長榮更要思考，為什麼會有空服員用投票贊成罷工來表達不認同公司作法？但絕對不能把這些空服員當成「敵人」，更不能有消滅他們的想法。否則就算真的消滅了這一批空服員，但如果造成問題的制度與原因不改的話，未來再被招募進來的新鮮人們，難保之後不會又發生同樣的糾紛。

(中時電子報)