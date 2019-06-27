再來一波！ 俄要賣陸新蘇-35戰機 09:302019/06/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯蘇-35S戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇-35S大秀反物理性能 繼交付解放軍24架蘇-35戰機後，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（Federal Service for Military Technical Cooperation，FSVTS）再度表示，願出售北京另一批蘇-35戰機。 據塔斯社27日報導，俄方說，他們期待北京能回覆有關採購俄製現代武器裝軍備的提案，而其中包括蘇-35戰機在內。 (中時電子報) #蘇-35 #俄羅斯 #中國 #蘇-27 #軍售 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗆老美！ 土自製5代隱形戰機亮相 16:392019/06/18 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 09:042019/06/25 軍事 美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 14:402019/06/25 軍事 F-35過氣了! 法德6代機另闢新路 10:082019/06/23 軍事 掌握關鍵 陸6代戰機傳5年內問世 11:392019/06/26 軍事 軍事熱門新聞 備妥你的F14與航空母艦 「捍衛戰士2」來了！ - 軍事 陸媒：這回遼寧艦遶的不是台灣 而是美軍基地 - 軍事 史無前例！美英以3國3款F35齊聚地中海競技 - 軍事 B-52H轟炸機又換代 未來將是B-52J - 軍事 掌握關鍵 陸6代戰機傳5年內問世 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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