蘇-35S大秀反物理性能

繼交付解放軍24架蘇-35戰機後，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（Federal Service for Military Technical Cooperation，FSVTS）再度表示，願出售北京另一批蘇-35戰機。

據塔斯社27日報導，俄方說，他們期待北京能回覆有關採購俄製現代武器裝軍備的提案，而其中包括蘇-35戰機在內。

(中時電子報)