韓國影星宋慧喬與宋仲基驚傳離婚，粉絲震驚。兩人因演出《太陽的後裔》進而相戀，2017年甜蜜結婚，但也屢傳婚變消息。甚至有網友分享，韓國知名算命師當年就不看好「雙宋婚」，直言兩人非常不配，本來不應該結婚的。

雙宋離婚消息，炸翻粉絲圈。批踢踢KoreaStar版上有網友分享一篇文章，指早在2017年就有韓國知名算命師預測「雙宋婚」不會有好結局。該算命師指出，宋仲基、宋慧喬這兩位非常不配，本來不應該結婚的。

宋仲基對命中帶水跟木的女人基本是沒有抵抗力的，會「嘩」一下就陷進去，但是這個不是什麼好事，男方會像走進沼澤地一樣（墳墓，무덤이）一樣。

而宋慧喬八字沒火，非常需要火，奇妙的是這兩人都沒有火，可以說「互為對方的沼澤地」。兩人會經常吵架，但也愛對方，所以能走到結婚。

算命師說，從姻緣來看，這兩個人的組合是非常不合適的人卻走到了一起。宋仲基的八字看，競爭者很多，就是向本人接近的往往是異性緣好得出奇的女人。

2017年的這個預測指出，2018年兩人運勢都會不錯，但是2019年問題就出現了，兩個人都會走得比較艱難，2020年甚至有了間隙感，2個人是沒辦法長久的，什麼時候分開才是關鍵。不過算命師也說，「2021年兩個都有新姻緣出現的跡象」。

驚嚇的網友們紛紛回應：「算忙（命）的那個博主在韓國很紅 超準」、「算命的太強」、「算命又中了」「關於他們兩人的小道都好準喔！」、「只能說以前的謠言不是謠言啊！」。

(中時電子報)