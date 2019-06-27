高雄巿長韓國瑜夜宿林園，27日一早與鄉親用餐，聯訪時被問到郭董對特定媒體不友善，但他本身也遇到不友善的媒體，韓以電影《功夫》比喻，雖然周星馳被火雲邪神打得滿頭包，但是到最後，內力反而是愈來愈強。

韓說，對他不友善的媒體已經很長一段時間，說實在的，他都是用比較寬闊的心胸來看待，事實上對他的抹黑，已經到了誇張。這讓他想到周星馳的電影《功夫》，火雲邪神打得周星馳滿頭包，但最後內力愈來愈強。

就像這段時間跟3000多位同學畢業照相，雖有5、6個孩子有些反應，與其他3000多個的互動卻是非常良好，但特定媒體一點都不報，所以他覺得，黑韓國瑜已經不是一朝一夕，郭董剛從企業界到政界，相信要一段時間適應。

至於有團體號召要罷免他，阿扁總統反而在臉書上說「冤冤相罷何時了」，聽起來是替他說話，韓則說，他不知道有沒有人要興風作浪、要帶領這個風潮，但如果是民眾在自由、民主的社會下表達意見，他個人完全尊重。

幕僚E-mail疑被冒用，會不會懷疑有內鬼？韓說他不曉得，也不一定是內鬼，只要有陰謀想犯罪，以現在的科技就可以了，至於有人說是故意設計的，他強調，有犯罪就是有犯罪，沒有犯罪就是沒有犯罪，希望警察盡快查明。

(中時 )