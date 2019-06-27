為推動減塑運動，光田綜合醫院與容器租借團隊「好盒器」合作，鼓勵醫院員工身體力行落實環保，到手搖飲買飲料或外送可捨一次性塑膠杯、紙杯，改用可重複清洗殺菌的「光田杯杯」。目前已備妥共600個可重複使用的飲料杯在10間合作的手搖飲店家內，估計1個月可望減少使用2千個以上的一次性的杯容器。

光田綜合醫院行政副院長吳瑞堂指出，光田推動環保節能多年，陸續獲得總統府表揚、經濟部肯定，也獲雜誌媒體認證之CSR企業社會責任獎，除節能減碳成效有目共睹，對醫護團隊、全體同仁也鼓勵生活環保，每年固定辦理淨灘活動、宣導自備餐具，進一步推動減塑。

吳瑞堂解釋，天氣炎熱，大家很難抗拒冰涼的手搖飲，在環保意識高漲下，近年已經有越來越多的人會自備環保杯購買，然而醫院員工為照護病人，離不開病房、辦公室，大多是叫外送飲料，即使自備環保杯也因為無法送達飲料店而用不上，統計1個月就回收1萬個一次性的飲料杯垃圾。

光田綜合醫院主動找上有容器租借Ubike之稱的「好盒器」，成為好盒器2015年起籌畫推廣容器租借再利用後，第一個駐點的合作企業。光田員工只要憑員工證購買或外送飲料，就可使用好盒器提供之可重複使用的飲料杯，喝完飲料後，再將杯子拿到醫院內的容器歸還站歸還即可，並享有自備容器的飲料優惠。

好盒器創辦人之一的宋宜臻說，過去與企業合作都是單一或短期活動，當光田主動聯繫時十分驚喜，從來沒想到有企業、甚至是醫院如此推廣環境保護，不僅有意願長期合作，且主動提供友好的飲料店家，放置重複利用杯具，好盒器目前已備妥共600個可重複使用的飲料杯在10間合作的手搖飲店家內，希望有更多人能一起加入愛地球的行列。

(中時 )