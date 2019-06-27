窈窕體態人人追求，除了加強運動外，坊間也出現各種減肥飲食方法，如完全不吃澱粉、不碰任何脂肪等來幫助減肥。不過，日本知名管理營養士指出，變胖原因除了不忌口外，有些人發胖卻可能是所需營養不足，尤其碳水化合物、脂質、維生素B1等攝取太少，其實反而更容易變胖。

據《早安健康》報導，日本東京慈恵會醫科大學附屬醫院管理營養士赤石定典表示，許多人覺得少吃就有助於減肥，但其實若體內缺乏以下3種重要的營養素，反而更容易發胖：

1.缺乏脂質

雖然攝取過多肉類、乳製品中的脂肪會發胖，但脂肪攝取太少，反會因飽足感不足而增加偷吃點心機會。赤石定典建議，可多吃深海魚或荏胡麻油等，來補充不飽和脂肪酸EPA，能減少體內多餘的脂肪、三酸甘油脂，有助於減肥，更能讓血管彈性提高、血液流動更順暢。

2.缺乏碳水化合物(醣類)

赤石定典表示，醣類是肌肉、肝臟、腦部的能量來源，補充適量的醣類有助活化腦部運作，而腦部的基礎代謝量占了全身的20％，因此能幫助提高能量消耗。日本健康長壽網也指出，葡萄糖是大腦唯一的能量來源，大腦每天大約會消耗掉120g的葡萄糖，若醣類攝取不足，可能會造成腦部、神經無法充分獲取營養，而讓判斷力、注意力下降等問題。

3.缺乏維生素B1

豬肉含有豐富的維生素B1，是代謝醣類的重要營養素，若維生素B1不足，身體難將醣類轉化為能量，更容易使醣類變成脂肪堆積在體內。日本醫院也指出，若缺乏維生素B1，有可能造成心臟、神經上的障礙，甚至可能引發健忘綜合症、腳氣病等。赤石定典建議，豬肉來補充維生素B1時可搭配洋蔥一起食用，洋蔥中的大蒜素能幫助提高維生素B1吸收率10倍，有助於預防脂肪積蓄。

(中時電子報)