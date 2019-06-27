影星宋仲基與宋慧喬2016年因合作夯劇《太陽的後裔》陷入愛河，傳出緋聞後，隔年驚喜宣布從「宋宋CP」升格為「宋宋夫妻」，成為圈內與粉絲心目中的夢幻夫妻檔，然雙宋婚後屢傳婚變，但皆遭雙方經紀公司否認，宋仲基上月更公開甜喊「老婆」，孰料雙宋今接連發表離婚聲明，宋慧喬更鬆口洩離婚原因。

37歲女神宋慧喬因戲邂逅小5歲男神宋仲基結為連理僅2年，今先遭韓國媒體爆出兩人正協議離婚，隨後宋仲基經紀公司證實消息，發聲明表示雙方正試著圓滿處理離婚程序，但也說私生活方面的事情很難一一對外說明，但強調「不是互相指責」，稍後，宋慧喬也透過經紀公司發聲明，直接說出離婚原因，是因「個性不合」，雙方這段時間嘗試磨合，然無法克服，最後在不得已的情況下做出這個決定，而經紀公司則表示，除了聲明之外，其他部分是雙宋的私生活，盼外界不要多加揣測。

(中時電子報)