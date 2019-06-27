美國總統川普先前傳美國有意退出美日安保條約引發軒然後，又對安保條約開批！川普26日接受電視專訪時表示，「當美國遭受攻擊時，日本根本不用幫助我們」，「只要看著索尼電視就好了」，再次對安保條約中美日雙邊承擔責任不等開酸。

據美國有線新聞網26日報導，川普在接受福斯新聞電話專訪被問及是否可能在G20中與包括安倍在內等國家領導人達成雙邊貿易協議時表示，「首先，全世界所有的國家都占了美國巨大便宜」，接著話鋒一轉，「如果日本遭到攻擊，我們將付出生命與財產開打第三次世界大戰，但當我們挨打時，日本卻完全不需要幫我們，日本只要看著索尼電視說，喔，美國挨打了。」

據外媒先前報導，知情消息人士透露，美國總統川普曾在私人對話中曾透露出，美國有意退出自二戰後與日本簽署的「美日安保條約」，並認為該條約對美國並不公平。針對該報導，日本內閣官房長官菅義偉表示，日本已向美國確認過，美國不會退出《美日安保條約》。

此外，川普在訪談中重申2016年競選時的宣傳言論，不斷批評北大西洋公約組織、日本及南韓等亞太盟友在防衛費用上付不夠多，並鼓勵日本買更多美國武器，以利於面對北韓威脅能自我防衛。

(中時電子報)