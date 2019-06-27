立法院今天上午進行蔡總統新提名4位大法官的人事同意權投票，國民黨批評蔡英文提名的大法官立場偏頗是「綠化大法官」，因此全體退席拒絕投票替這4名大法官背書。國民黨團書記長吳志揚認為蔡英文任期只剩最後一年，應該要節制自己的權力，好好思考怎麼為台灣民主發展有幫助。

國民黨團總召曾銘宗痛批，這次蔡英文提名的大法官根本是不適格的大法官，經過兩天的審議，國民黨團認為大法官被提名人意識形態非常濃厚，基本上不適格，提名進去只會綠化大法官，懷疑大法官沒辦法獨立行使職權，沒辦法做憲法的守護者。

吳志揚說，蔡英文完全不知悔改，親手把台灣民主送終，上任以後人事權的提名荒腔走板，促轉會、中選會、監察院、大法官提名，都可以看出來蔡英文用人的特色就是以政黨傾向為唯一依據，要獨立精神的機關都淪陷了，東廠西廠南場北場開了好多違章工廠。

首席副書記長陳宜民表示，大法官有總共15名，蔡英文就提名7個，現在又提名4個，已經超過三分之二，美國前總統歐巴馬最後一年提大法官也是胎死腹中，蔡英文不到一年情況不該再提4個，這非常不恰當，應該有所節制，不應該再提名。

(中時 )